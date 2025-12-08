Pisa Parma, follia di Nzola! Lascia i compagni in dieci: rosso diretto per un gesto violento. La ricostruzione

Pisa Parma, finale incandescente: Nzola perde la testa al 93′ e lascia i compagni in inferiorità numerica. Tutti i dettagli

Negli ultimi minuti della sfida tra Pisa e Parma la tensione si è alzata improvvisamente. I toscani, sotto di una rete a causa del rigore trasformato da Benedyczak nel primo tempo, cercavano con insistenza di recuperare il pallone per tentare un ultimo assalto. Tra i protagonisti di questa fase concitata c’era anche Mbala Nzola, autore di una prestazione offensiva generosa ma segnata da qualche imprecisione sotto porta. Al 93′, però, un episodio inatteso ha cambiato il volto della sua partita.

La svolta è arrivata quando Keita ha controllato il pallone e si è liberato della marcatura. Nzola, in evidente nervosismo, ha reagito con un gesto inspiegabile: un calcio all’avversario privo di qualsiasi intento agonistico. L’arbitro Daniele Doveri ha notato immediatamente l’azione e non ha esitato a estrarre il cartellino rosso, decretando l’espulsione diretta dell’attaccante. La decisione è stata accettata senza proteste dal giocatore, che ha lasciato il campo visibilmente contrariato.

Mbala Nzola perde la testa e viene espulso per questo fallo su Mandela Keita



Ora per Nzola si prospettano conseguenze pesanti. L’episodio verrà valutato come condotta violenta e potrebbe costargli più di una giornata di squalifica. Questo significherebbe non solo l’assenza nelle prossime gare di campionato con il Pisa, ma anche un’ulteriore complicazione in vista della sua partenza per la Coppa d’Africa con la nazionale angolana. Un finale amaro che rischia di compromettere il buon lavoro svolto fino a quel momento.

