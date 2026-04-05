Pisa, Hiljemark non ha dubbi: «Oggi ultima chiamata? Non vedo le cose così! Ci sono 90 minuti per fare una grande prestazione»

Pisa, Hiljemark nel pre partita: «Oggi ultima chiamata? Non vedo le cose così! Ci sono 90 minuti per fare una grande prestazione»

Il tecnico del Pisa, Oscar Hiljemark, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN in vista della delicata sfida casalinga contro il Torino, valida per la 31ª giornata di Serie A. L’allenatore nerazzurro ha analizzato il momento della squadra, le insidie rappresentate dagli avversari e l’importanza di dare continuità al percorso intrapreso nelle ultime settimane, sottolineando quanto il supporto dell’Arena Garibaldi possa rivelarsi determinante in un match di questo peso. Le parole:

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PAROLE – «In porta Semper si è allenato bene, è un’opportunità per lui. La squadra si è allenata bene, opportunità per Meister»

E’ L’ULTIMA CHIAMATA? – «Non vedo le cose così. Dobbiamo stare attenti a cosa fare in campo. Ci sono 90 minuti per fare una grande prestazione»

NUOVA STRUTTURA – «Sicuro, ho visto le immagini e sono fantastiche. Buon step per il calcio italiano e per no».