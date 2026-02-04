Pisa, Zauli presenta Iling-Junior: «Sarà un ottimo matrimonio, è un giocatore di alto livello. Sul suo ruolo e sull’impatto che avrà vi dico questo»

Pisa, Zauli ha parlato così di Samuel Iling-Junior, allenato ai tempi della Juventus e ora nuovo arrivato del club toscano. Le dichiarazioni

Lamberto Zauli, allenatore della Juventus Next Gen fino al 2022, ha visto sbocciare il talento di Samuel Iling-Junior, esterno inglese classe 2003 fresco di approdo al Pisa. L’ex tecnico bianconero ne ha parlato a La Nazione.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

LE QUALITÀ DEL GIOCATORE «Un giocatore di alto livello, di grande qualità, ce ne accorgemmo fin da subito. Un ragazzo con qualità di piede, gamba e capace di ricoprire tanti ruoli diversi, una qualità importante in questo calcio moderno. Ma oltre al campo si è sempre distinto per una cultura del lavoro sopra la media, sempre molto serio e professionale. In questo lo hanno aiutato gli ambienti che ha frequentato fin da piccolo, essendo cresciuto nelle giovanili del Chelsea e poi arrivando subito alla Juventus. Abbina una testa importante a un fisico imponente. Credo che, sia per lui che per il Pisa, questo possa essere un ottimo matrimonio».

IL RUOLO NATURALE «Il suo ruolo naturale è quello del quinto di centrocampo a sinistra. Sia con l’under 23 che con la prima squadra della Juventus, è partendo da quella posizione che si è espresso al meglio. Ha ottimi piedi, e spingendo con la sua velocità può diventare un giocatore importante e pericoloso in fase offensiva. Non conosco il modo di giocare del nuovo allenatore del Pisa, ma sono sicuro che saprà come valorizzare un ragazzo con il talento di Iling-Junior».

L’IMPATTO SUL PISA «Porta qualità, gamba e tanta testa. Fin da piccolo è sempre stato una macchina da guerra. Cose che si vedono dai dettagli. Fin dal suo arrivo in Italia si è sempre mosso insieme alla famiglia, sempre elegante e preciso. Stiamo parlando di un ragazzo di valori veri, umilissimo e che si mette sempre totalmente a disposizione. Dopo ulteriori esperienze in Inghilterra non è più solo un giovane di belle speranze, è un calciatore che arriva con tutti i presupposti per fare molto bene».