Pisacane sicuro: «Il Cagliari deve raggiungere a tutti i costi quella consapevolezza!» - Calcio News 24

Conferenza stampa di Pisacane: «Il Cagliari deve attraversare la tempesta restando unito»

Alla vigilia della 14ª giornata di Serie A, Fabio Pisacane si presenta in conferenza dal CRAI Sport Center di Assemini per analizzare il momento del Cagliari e introdurre la sfida contro la Roma di Gian Piero Gasperini. L’allenatore rossoblù si mostra lucido e determinato, consapevole delle difficoltà ma anche della crescita della squadra.

Pisacane parte dal recente impegno di Coppa Italia, che ha lasciato amarezza per l’eliminazione ai rigori: «Eravamo a undici metri dalla qualificazione, volevamo regalare una gioia ai tifosi. La squadra però ha mostrato sacrificio e unione, segnali che fanno ben sperare». In vista del match contro la Roma, l’allenatore conferma l’assenza di Yerry Mina, ancora alle prese con una contusione che lo limita da due settimane.

Parlando degli uomini a disposizione, Pisacane sottolinea la perdita di Felici, il cui infortunio arriva dopo quello di Belotti, e si sofferma sulla grande stima per Gasperini: «È un’emozione affrontarlo, ho esordito in Serie A proprio contro la sua Atalanta. Le sue squadre sono sempre un riferimento».

Tra i singoli, l’allenatore del Cagliari dedica parole importanti a Rodriguez, definendolo «uno scugnizzo con sangue freddo, abituato a palcoscenici intensi» e possibile titolare nella sfida dell’Unipol Domus. Riguardo al mercato, Pisacane mantiene il profilo basso: «Ora penso alle partite, il resto lo affronteremo al momento giusto. Voglio regalare una gioia ai tifosi del Cagliari».

Sul piano tecnico, Pisacane riconosce che la Roma resta una squadra ricca di qualità, indipendentemente dall’impronta più o meno “gasperiniana”: «La partita la vincerà chi porterà a casa più duelli. Dybala penso che partirà titolare assieme a Pellegrini e Soulé».

Spazio anche ai giovani: Kilicsoy, che sta scalando le gerarchie, ed Esposito, lodato per il suo contributo costante ben oltre il gol.

Pisacane chiude con un messaggio chiaro al Cagliari e ai suoi tifosi: «Sappiamo che il nostro percorso sarà tortuoso, ma la squadra è preparata. Dobbiamo attraversare la tempesta restando verticali e uniti».

