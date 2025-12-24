Pisilli Roma, non solo il Genoa sul centrocampista giallorosso: un altro club si è inserito nella corsa al talento azzurro. I dettagli

Pisilli Roma, sfida fra Genoa e Torino per il centrocampista giallorosso. Il club capitolino potrebbe aprire alla cessione in prestito. Le ultime

Il futuro di Pisilli sembra sempre più avvolto dall’incertezza, con il giovane centrocampista giallorosso che continua a suscitare l’interesse di diversi club di Serie A. Negli ultimi giorni, infatti, numerosi top club hanno messo gli occhi sul talento cresciuto nel settore giovanile della Roma, consapevoli delle sue doti tecniche e della capacità di adattarsi a diversi schemi di gioco. Tra le squadre più attive sul mercato figura il Torino, che secondo quanto riportato da La Stampa avrebbe inserito Pisilli nella lista dei rinforzi prioritari per il centrocampo. I granata vedono nel giocatore un elemento in grado di portare qualità e freschezza in mezzo al campo, con un potenziale importante per la prossima stagione.

Nonostante l’interesse di Torino e di altri club, la pista più concreta per il futuro di Pisilli resta quella del prestito. In questo scenario, il Genoa si è già mosso concretamente, avviando i primi contatti con la dirigenza della Roma. I rossoblù sembrano leggermente avvantaggiati rispetto agli altri club interessati, proprio grazie alla volontà di costruire un progetto che dia a Pisilli spazio e minuti importanti in campo. La soluzione del prestito, infatti, potrebbe essere ideale sia per il giocatore, che potrebbe crescere sotto la guida di un club con ambizioni solide, sia per la Roma, che continuerebbe a monitorarne da vicino lo sviluppo senza privarsene definitivamente.

Il percorso di crescita di Pisilli è seguito con attenzione da tifosi e addetti ai lavori. La sua capacità di leggere il gioco, unita a una tecnica sopra la media per la sua età, lo rende un talento molto ambito nel panorama calcistico italiano. La stagione che verrà potrebbe essere decisiva per il suo futuro, determinando se rimarrà un elemento centrale nel progetto della Roma o se dovrà affrontare una nuova sfida altrove.

Per il momento, la trattativa resta aperta e nessuna decisione definitiva è stata ancora presa. Le prossime settimane potrebbero portare novità importanti sul destino di Pisilli , con la possibilità che il prestito al Genoa diventi realtà o che emergano altre opportunità interessanti. Qualunque sia l’esito, il nome di Pisilli continuerà a occupare un posto di rilievo nelle discussioni di mercato, confermando come il giovane centrocampista sia ormai un giocatore da tenere d’occhio nel panorama calcistico italiano.