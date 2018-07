Marko Pjaca potrebbe essere il nome di grido della campagna acquisti della Fiorentina, ma la Juventus tenta di assicurarsi il futuro

Il cartellino di Pjaca è uno di quei jolly tanto amati da Fabio Paratici e Giuseppe Marotta. Il centrocampista offensivo croato è reduce da 6 mesi positivi, in prestito, allo Schalke 04, ma ha tutte le intenzioni di affermarsi in Serie A, motivo per cui la Fiorentina è in pole position per assicurarsi le prestazioni del calciatore di proprietà della Juventus. Sul tavolo ci sono varie opzioni, gradite all’una o all’altra squadra.

Stando a quanto si legge su Tuttosport, la società bianconera vorrebbe inserire il diritto di ricompra nel contratto, come già accaduto per Rolando Mandragora all’Udinese. La Fiorentina, però, da questo orecchio non ci sente e vorrebbe puntare sul centrocampista a titolo definitivo. Però le due dirigenze potrebbero trovare un punto d’accordo, ragionando sulla lunga distanza. Nikola Milenkovic e Federico Chiesa sono due giovani promettenti che, nell’arco dei prossimi mesi, potrebbero riconfermare la stagione positiva di cui già si sono resi protagonisti. E la Juventus, da sempre attenta a prendere il controllo dei giovani più talentuosi che orbitano in Serie A, ci starebbe facendo seriamente un pensierino. Tradotto, si tratta per ottenere un’opzione di acquisto valida per il mercato dell’anno prossimo.