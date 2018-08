La Fiorentina avrebbe trovato l’accordo con la Juventus per il prestito con obbligo di riscatto di Pjaca e sta per chiudere per Mirallas

La lunga telenovela che ha visto protagonisti Marko Pjaca e la Fiorentina sembra aver raggiunto una conclusione positiva. Secondo quanto riporta Sky Sport, i viola stanno per accogliere il croato avendo trovato l’accordo con la Juventus. Da circa due mesi il ds Pantaleo Corvino ha proposto ai bianconeri il prestito con diritto di riscatto ma si è trovato davanti una forte resistenza. La dirigenza del club di corso Galileo Ferraris si era impuntata sull’obbligo di riscatto ma alla fine ha ceduto all’insistenza della Fiorentina concedendo la possibilità per i viola di pagare o meno il cartellino dell’attaccante. Ora non resta che decidere quale sarà la cifra che la squadra guidata da Stefano Pioli dovrà sborsare per mantenere Pjaca in rosa o per un eventuale prestito oneroso. Sportmediaset ritiene che il croato arriverà a Firenze in prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 20 milioni.

Ora che la trattativa per l’ex Schalke 04 sembra ormai in via di definizione la Fiorentina si prepara a completare un secondo colpo per l’attacco. I viola avrebbero trovato l’accordo anche per Kevin Mirallas dell’Everton. In questo caso si parla di prestito oneroso da circa 1 milione di euro e diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Il giocatore dovrebbe sbarcare a breve a Firenze per le visite mediche.