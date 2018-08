Calciomercato Fiorentina, il belga è l’obiettivo numero uno per rinforzare l’attacco. Arriverebbe in prestito con diritto di riscatto

Nessun gioiello venduto (per ora) e acquisti di valore. Il calciomercato della Fiorentina non può non essere piaciuto ai tifosi: nessuno squillo di tromba, ma Chiesa, Simeone e Veretout sono ancora tutti nella città toscana. In più, sono arrivati un promettentissimo portiere (Lafont), due giovani di belle speranze a centrocampo (Gerson e Norgaard) e un buon difensore (Ceccherini). Manca un colpo in attacco, ma i Della Valle potrebbero averlo trovato. Viste le complicazione per Pjaca, Corvino si è fiondato su Kevin Mirallas dell’Everton, in prestito all’Olympiakos da gennaio è vicino al trasferimento a Firenze. La Viola lo acquisterebbe con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto (circa 2,5 milioni di euro), e proprio in queste ore l’affare potrebbe concludersi.

Il nazionale belga, oltre 60 presenze con i Diables Rouge, è un ala duttile che può giocare in tutti i ruoli del reparto avanzato, garantendo tecnica e visione. Due gol e quattro assist lo scorso anno in Grecia, è il perfetto rinforzo per Stefano Pioli: può accompagnare le stelle Chiesa e Simeone nel tridente d’attacco, o anche svariare da seconda punta dietro il Cholito in caso di 3-5-2. Un’estate fatta di resistenza e programmazione per la Fiorentina, dopo la delusione per l’Europa League sfiorata (due volte). I gioielli sono rimasti, e la squadra si è rinforzata: l’obiettivo Europa è alla portata.