Pjaca-Fiorentina: l’affare non si sblocca

La Fiorentina resta ferma sulla richiesta del prestito con diritto di riscatto per Marko Pjaca, mentre la Juventus propone altre formule

Stallo totale tra Juventus e Fiorentina. Continua a restare bloccata la trattativa che dovrebbe portare Marko Pjaca alla Fiorentina: la Juventus propone formule che la squadra viola non accetta, Corvino rimane fermo sulla soluzione del prestito con diritto di riscatto. La dirigenza bianconera preferirebbe un prestito con obbligo di riscatto a circa 20-22 milioni di euro, con l’alternativa del prestito oneroso secco. Due soluzioni rifiutate dalla controparte viola.

Allora la Juventus ha provato ad inserire nell’affare Sturaro, che arriverebbe dai viola a titolo definitivo ma anche in questo caso è arrivato il secco no. La sensazione è che la Fiorentina possa restare ferma sulla richiesta del prestito con diritto di riscatto, forte della volontà dello stesso giocatore. Pjaca ha infatti da tempo comunicato di voler vestire la maglia viola e sembra aver rinunciato altre destinazioni per la squadra allenata da Pioli: la palla ora passa alle due società, che restano comunque in trattativa per trovare un punto d’incontro che forse si troverà negli ultimi giorni di mercato.