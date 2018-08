Le parole di Marko Pjaca, ex giocatore della Juventus ora alla Fiorentina, sulle sue prime settimane in maglia viola

Pjaca, attaccante della Markoattaccante della Fiorentina e della Nazionale croata, ha parlato dei suoi primi giorni in maglia viola ai microfoni di Sport Mediaset: «Ho visitato il centro, sono stato a Fiesole ed è tutto davvero bella. Mi hanno accolto molto bene e sono contento. Vorrei innamorarmi di questa città, vediamo piano piano come va. L’infortunio? Sono diventa più forte, soprattutto di testa. Sto bene ed ora vedremo quante partite ci vorranno per ritornare nella forma migliore».

L’ex Juve continua: «Credo che ogni calciatore debba pensare di essere fortissimo. Devo far vedere a tutti di poter fare grandi cose. Fiorentina-Juve? Sarà una gara particolare per me perché sono stato in bianconero per un anno e mezzo, però ora sono un giocatore viola e voglio vincere quella partita. Darò tutto, spero che alla fine saranno contenti tutti».