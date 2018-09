Pjaca lancia la sfida: «Napoli da Scudetto ma noi vogliamo vincere»

Marko Pjaca, attaccante della Fiorentina, ha parlato in vista della sfida contro il Napoli di Carlo Ancelotti

Marko Pjaca, attaccante della Fiorentina, lancia la sfida al Napoli di Carlo Ancelotti. Il croato ha parlato a Sky Sport in vista della sfida del San Paolo: «Primo gol in Serie A? Ho tanta voglia di segnarlo. Voglio far vedere a tutti che posso giocare bene, voglio fare tanti gol e anche presto. Un gol già al San Paolo? Magari! Io voglio far vedere a tutti che posso giocare bene, che posso aiutare la Fiorentina a fare grandi cose, voglio fare bene in Serie A ma anche in Coppa Italia. Il numero 10? E’ una bella responsabilità e voglio dimostrare che la posso indossare. Io titolare? Sì, mi sento pronto».

Pjaca non ha ancora segnato il primo gol in Serie A e spera di bloccarsi al San Paolo ma sa che sarà molto difficile perché il Napoli è una squadra: «Forte, molto forte. Sarà difficile, però abbiamo iniziato molto bene e vogliamo continuare così. Napoli da scudetto? Sì, sono sempre una squadra che ha un obiettivo importante, ovvero vincere ma noi siamo la Fiorentina e possiamo e vogliamo vincere contro il Napoli. La fascia di Astori? Per la squadra e per la società è molto importante. Abbiamo accolto positivamente la decisione della Lega, è una cosa molto bella che tutti vogliano ricordarlo con questa fascia».