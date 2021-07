Pjanic Juventus, Allegri telefono al bosniaco: fissato l’appuntamento

Massimiliano Allegri vuole il ritorno di Miralem Pjanic alla Juventus. C’è la data per l’affondo bianconero

Miralem Pjanic vuole tornare alla Juventus, e questo non è più un mistero. Il ritorno di Allegri incide molto con il tecnico e il centrocampista che si sono sentiti telefonicamente qualche giorno fa, come riporta Tuttosport.

Il Barcellona lo lascerà partire gratuitamente ma non contribuirà allo stipendio (8,5 milioni di euro che il bosniaco deve ridursi per tornare alla Juve). Appuntamento fissato all’8 agosto tra le due dirigenze per parlare dell’affare in occasione del Trofo Gamper.