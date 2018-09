Pjanic, Matuidi e Khedira: Juve prima con i gol dei mediani. Per Allegri è un classico

Juventus prima grazie ai gol dei centrocampisti. Nessuno come la Juve di Allegri: per Max però non è una novità

La Juventus è prima in campionato, a punteggio pieno, dopo appena 3 giornate grazie soprattutto ai gol di Mario Mandzukic e dei centrocampisti centrali: nessun altro club di Serie A conta più reti segnate con i mediani! Miralem Pjanic, Sami Khedira e Blaise Matuidi hanno realizzato un gol a testa e sono andati a segno in una partita diversa: il tedesco della Juve ha segnato il primo gol stagionale, sbloccando la sfida di Verona contro il Chievo, il bosniaco ha aperto le danze contro la Lazio e il francese ha trovato il gol decisivo contro il Parma.

Solo il gol di Sami non ha portato ‘direttamente’ i 3 punti: Pjanic ha segnato l’1-0 nel 2-0 contro la Lazio, quindi ha realizzato il gol-vittoria, stesso discorso per Matuidi che ha segnato il gol del definitivo 1-2 a Parma. I gol dei centrocampisti, per l’ex centrocampista Max Allegri, non sono una novità. Il tecnico ha già vinto con Boateng, ha esaltato Nocerino che arrivò a realizzare 10 gol in una sola stagione e ha ‘portato’ Biondini in Nazionale. Nessuna squadra di A ha già mandato in gol 3 centrocampisti puri. Dati più a lungo termine: la mediana della Juventus ha segnato 20 gol lo scorso anno (Khedira capocannoniere con 9 centri), un anno prima erano stati 17 (Pjanic 8), e due anni prima erano stati 21 (Pogba 10).