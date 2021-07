Pjanic tra Juventus e Inter: futuro legato anche a Brozovic

Calciomercato Inter, offerto Pjanic: trattativa legata al futuro di Brozovic, in scadenza nel 2022

Fali Ramadani, agente di Miralem Pjanic, ha provato a sondare la pista che porta all’Inter: il centrocampista bosniaco, che piace anche alla Juventus, resta in uscita dal Barcellona.

La trattativa però è legata al futuro di Brozovic, con i suoi agenti che sono attesi in Italia la prossima settimana per discutere del rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Se non dovesse arrivare un accordo tra le parti, il centrocampista croato potrebbe finire sul mercato già in questa sessione di mercato e la dirigenza nerazzurra potrebbe pensare con maggior convinzione al giocatore classe 1990. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

