Platini critica il calcio moderno: «Mi hanno fatto passare per Al Capone»

Platini a France Info si toglie qualche sassolino dalla scarpa e dichiara di essere stato trattato come Al Capone

«Mi hanno fatto passare per Al Capone», queste le parole di Michel Platini durante un’intervista a France Info. L’ex Presidente della UEFA non ha digerito la condanna di 4 anni inflittagli dalla Fifa e dichiara di aver presentato una denuncia contro ignoti per cospirazione criminale.

Critica poi il calcio moderno, secondo lui “fondato sulla ricchezza”. E apre a un suo ritorno nel mondo del calcio: «Un’ultima avventura da intraprendere in questo mondo la vorrei, ma non devo sbagliare scelta».