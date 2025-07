Platini, rapina nella villa dell’ex Juve: trafugati trofei e medaglie di una carriera leggendaria! Cosa è successo

Platini, rapina nella villa dell’ex bianconero: trafugati trofei e medaglie di una carriera leggendaria! Cosa è successo e le ultimissime

Un grave episodio ha colpito la famiglia di Michel Platini, icona del calcio francese e storico numero 10 della Juventus, nella notte tra giovedì e venerdì. La sua residenza privata a Marsiglia è stata presa di mira da ignoti che hanno compiuto una rapina mirata, sottraendo numerosi oggetti di valore inestimabile, tra cui trofei e medaglie che raccontano una carriera calcistica straordinaria.

Furto nella villa di Platini: il racconto dei fatti

L’incursione è avvenuta intorno alle 5:30 del mattino. Platini, svegliato da rumori sospetti provenienti dal giardino della sua villa, si è affacciato per verificare la situazione. L’ex centrocampista, tre volte vincitore del Pallone d’Oro (1983, 1984, 1985), ha notato una figura incappucciata che si allontanava rapidamente dalla proprietà. Rientrato in casa, ha scoperto che la stanza dove custodiva i cimeli della sua carriera era stata violata.

Il bottino è impressionante: circa venti tra trofei e medaglie, tra cui i celebri Palloni d’Oro e altri riconoscimenti ottenuti durante la sua militanza nella Juventus e nella nazionale francese, sono stati trafugati. Il valore economico degli oggetti è elevato, ma ancor più significativo è il valore simbolico e affettivo che rappresentano per Platini e per l’intera comunità calcistica.

Indagini in corso e reazioni dal mondo dello sport

Le autorità locali hanno avviato immediatamente un’indagine per identificare i responsabili del furto. Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze per risalire agli autori del gesto. La notizia ha suscitato grande indignazione nel mondo dello sport, con numerosi messaggi di solidarietà giunti da ex compagni, allenatori e tifosi.

Michel Platini, che ha segnato un’epoca nel calcio europeo degli anni ’80 e ha ricoperto anche il ruolo di presidente UEFA, è considerato uno dei più grandi interpreti del gioco. Il furto dei suoi trofei rappresenta non solo un attacco alla sua storia personale, ma anche un colpo alla memoria collettiva del calcio internazionale.