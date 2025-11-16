Playoff Italia, il quadro completo delle possibili avversarie degli azzurri: percorsi e rischi da evitare verso il Mondiale 2026 degli azzurri

Playoff Italia, attendono il sorteggio di Zurigo. Il quadro completo delle possibili avversarie degli azzurri: percorsi e rischi da evitare verso il Mondiale

L’Playoff Italia, attendono il sorteggio di Zurigo. Il quadro completo delle possibili avversarie degli azzurri: percorsi e rischi da evitare verso il Mondiale, ritrovandosi per la terza volta consecutiva a dover affrontare questo percorso tortuoso. Il quadro delle possibili semifinaliste si sta delineando, con Svezia, Irlanda del Nord e Romania quasi certe, mentre l’ultimo posto è conteso tra Galles e Macedonia del Nord. Il sorteggio di giovedì a Zurigo definirà il cammino degli Azzurri, che, grazie al ranking, saranno testa di serie e giocheranno in casa la semifinale.

Il sistema dei playoff, con doppia sfida (semifinale e finale), rende la qualificazione un vero e proprio torneo a eliminazione diretta. La Svezia, nonostante il declino recente, rimane la rivale più temibile, anche se le ultime prestazioni (come il 1-4 contro la Svizzera) mostrano una squadra in difficoltà. Meno preoccupanti appaiono l’Irlanda del Nord, più vulnerabile fuori casa, e la Romania, reduce da una sconfitta contro la Bosnia. L’incognita maggiore riguarda la Macedonia del Nord, per il precedente doloroso, e il Galles, ma il fattore campo italiano potrebbe giocare a favore degli Azzurri.

Superando la semifinale del 26 marzo, l’Italia affronterebbe la finale il 31 marzo contro una squadra sulla carta inferiore ma non da sottovalutare. Le possibili avversarie provengono da fasce di sorteggio inferiori: Ungheria, Scozia, Slovacchia e Repubblica Ceca in seconda fascia; Albania, Islanda, Bosnia e Kosovo in terza. Sebbene siano considerate inferiori per storia, valore ed esperienza, la trasferta in stadi come Glasgow o Pristina, dove gli avversari non avrebbero nulla da perdere, rappresenta un’insidia notevole.

La FIFA è riuscita a rendere queste qualificazioni più appassionanti, ma ora è il momento di un cambio di rotta per il futuro, spingendo Nyon a modificare un sistema che costringe l’Italia, testa di serie, a un percorso così arduo. In attesa di sorprese dell’ultima ora nelle qualificazioni dirette, l’Italia dovrà affrontare i playoff con determinazione, consapevole che in palio c’è tutto.