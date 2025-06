Playout Serie B, lancio di oggetti in campo da parte dei tifosi della Salernitana: partita sospesa, cosa succede ora?

Playout Serie B, sospesa la partita Salernitana-Sampdoria dopo il fitto lancio di oggetti dagli spalti: le ultime

Serata ad altissima tensione all’Arechi, dove la sfida di ritorno dei playout Serie B tra Salernitana e Sampdoria è stata sospesa al 65’ sul punteggio di 0-2 per i blucerchiati, stesso risultato dell’andata. La decisione è arrivata dopo una serie di pesanti disordini sugli spalti, con una dura contestazione dei tifosi granata: lanci di seggiolini, fumogeni in campo e un clima incandescente che ha reso impossibile la prosecuzione dell’incontro. L’arbitro Doveri ha interrotto il match e mandato le squadre negli spogliatoi, mentre oltre 200 agenti di polizia sono stati schierati all’esterno dell’impianto.

La situazione è degenerata al punto che i dirigenti della Salernitana hanno abbandonato gli spalti, lasciando campo a uno scenario caotico e pericoloso. In questo momento resta incerta la ripresa della partita, ma ciò che appare evidente è il tracollo della Salernitana sul campo e il clima ormai irrecuperabile con la tifoseria. La Sampdoria, forte del doppio 2-0 tra andata e ritorno, si stava assicurando la permanenza in Serie B, ma il finale è stato drammaticamente oscurato da quanto accaduto fuori dal terreno di gioco. Ora, mentre gli spalti si stanno lentamente svuotando, spetterà agli organi competenti valutare se e come concludere il match – come riportato da DAZN il timore della Digos è che una volta rientrate in campo le squadre ripartirà il lancio di oggetti – e prendere eventuali provvedimenti disciplinari anche se, come riportato sempre da DAZN, la partita dovrebbe ripartire.