Pochettino torna al Tottenham: avviati i colloqui. E il Real Madrid...

Mauricio Pochettino potrebbe tornare al Tottenham: avviati i colloqui con la dirigenza degli Spurs. È in lizza anche per il Real Madrid

Mauricio Pochettino potrebbe davvero lasciare il Paris Saint Germain dopo pochi mesi. Il Guardian, infatti, riporta la notizia di colloqui già in essere tra gli Spurs e il tecnico argentino per un ritorno che potrebbe anche convincere Kane a restare.

Pochettino era uno dei candidati per il Real Madrid. In lizza anche Conte per i Blancos ma potrebbe esserci anche la clamorosa opzione Paris Saint Germain.