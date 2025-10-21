 Pogba torna a sorridere: primo allenamento in gruppo con il Monaco, Pocognoli aggiorna sulle sue condizioni
Pogba torna a sorridere: primo allenamento in gruppo con il Monaco, Pocognoli aggiorna sulle sue condizioni

Pogba riparte dal Monaco: allenamento in gruppo e segnali incoraggianti, l’annuncio di Pocognoli. Tutti gli aggiornamenti

Un passo alla volta, verso la fine di un lungo tunnel. Paul Pogba è tornato ad allenarsi con il resto della squadra del Monaco, dopo oltre due anni di assenza. A confermarlo è stato l’allenatore Sébastien Pocognoli, che non ha nascosto la propria soddisfazione per il rientro del campione francese.

Due anni di stop e un nuovo ostacolo

Il percorso di Pogba è stato tutt’altro che semplice. Dopo la lunga squalifica, il centrocampista aveva dovuto fare i conti anche con un infortunio muscolare alla coscia destra, che aveva rinviato il rientro previsto per ottobre. Ora, finalmente, ha potuto riassaporare il campo insieme ai compagni. «Ieri si è allenato collettivamente per la prima volta da quando sono arrivato», ha spiegato Pocognoli in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Champions contro il Tottenham.

Un sorriso che vale più di mille parole

Il tecnico ha raccontato di aver visto un Pogba sereno e motivato: «Sorrideva, si divertiva, interagiva con gli altri giocatori. Questo è il primo passo». Un segnale incoraggiante, dopo un periodo buio che lo ha tenuto lontano dal calcio giocato per oltre due anni.

Prudenza e speranza

Nonostante l’entusiasmo, la strada resta lunga. «Il processo sta procedendo passo dopo passo», ha sottolineato Pocognoli. «Questa fase può durare giorni o settimane, poi potremo costruire per arrivare a prestazioni e continuità. Sono contento di vederlo in campo».

Una risorsa per il Monaco

Il ritorno di Pogba rappresenta una notizia fondamentale per il Monaco, che in Ligue 1 occupa la settima posizione e in Champions League è ancora a caccia della prima vittoria. Non c’è fretta, ma la sua classe ed esperienza potrebbero rivelarsi decisive per ridare fiducia e ambizione a una squadra in difficoltà.

