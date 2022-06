Pogba Juve, nessuna preoccupazione. Bianconeri fiduciosi di chiudere

Pogba Juve, nessuna preoccupazione in casa bianconera sui presunti sondaggi fatti dal PSG. C’è fiducia di chiudere

Rilanciata in mattinata l’indiscrezione che vede Paul Pogba in attesa di conoscere l’epilogo della vicenda Zinedine Zidane al Psg, che metterebbe in dubbio il suo ritorno alla Juve.

Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, però, la Vecchia Signora resta serena e fiduciosa, forte dell’accordo già trovato con il Polpo nei giorni scorsi. Il rapporto che lega le due parti fa sì che i bianconeri non abbiano voluto forzare la mano sulla firma anticipata del francese.