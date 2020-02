Pogba Juve, Raiola gela i bianconeri: «Forse trattiamo il rinnovo»

Pogba alla Juve, parla Raiola: «Forse trattiamo il rinnovo». L’agente del centrocampista torna a parlare del futuro del centrocampista

Mino Raiola torna a parlare del futuro di Pau Pogba e del recente botta e risposta avuto con il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjær. Le parole dell’agente a Sky Sports UK.

SOLSKJAER – «Io non ho problemi con lui e siamo aperti a trattare il rinnovo con i Red Devils. Le mie parole sono state decontestualizzate: se tu assumi un giocatore, non significa che tu lo possegga potendo fare ciò che vuoi con lui. Ultimamente qualsiasi cosa accada attorno a Solskjaer è sempre colpa mia. Io comunque non ho niente contro di lui e anzi mi ci metterò presto in contatto. A Ole auguro solamente il meglio: augurare il meglio a lui è come augurarlo a Pogba».

POGBA – «Paul non vuole andare via dallo United, per ora è qui e ha un contratto. Durante il mercato, però, possono succedere tante cose e le persone non vogliono sentir dire questo. Ribadisco, per adesso è un giocatore dei Red Devils che rispetta il suo contratto. Tutti sono preoccupati che possa andare via, io no. Forse ci sono dei colloqui tra me e il club per il suo rinnovo».