Pogba-Juventus, parla Paratici: «Gli vogliamo bene, ma è dello United»

Nel pre-partita della sfida contro il Manchester United, il D.s. della Juventus, Fabio Paratici, fa il punto su Pogba: «Inutile parlarne ora».

Per la prima volta Paul Pogba affronterà da avversario la Juventus all’Allianz Stadium. Il centrocampista francese è stato un grande protagonista in maglia bianconera dal 2012 al 2016, e si parla con sempre maggiore insistenza di un suo possibile ritorno con la formazione torinese. Di lui ha parlato prima della sfida con il Manchester United il Direttore sportivo della Vecchia Signora Fabio Paratici.

«Con Paul ci siamo già salutati a Manchester. – ha spiegato ai microfoni di “Sky Sport” – É chiaro che Paul è un ragazzo cui vogliamo molto bene, oltre che un grande giocatore, però in questo momento è dello United, quindi mi sembra inutile parlarne in questo momento. Abbiamo una partita importantissima e bellissima da giocare, in un grande contesto, pensiamo a quello in questo momento, credo sia la cosa migliore per tutti».

Quindi sulla sfida delicata con i Red Devils: «La qualificazione agli ottavi di finale è il primo obiettivo stagione, questa è quindi una partita importante, ma non possiamo fare tanti calcoli. Dobbiamo cercare di giocare al meglio possibile e cercare di portare a casa più punti possibile. Poi se riusciamo già oggi a chiudere il discorso qualificazione, ben venga, ma noi giochiamo una partita per volta. Non dimentichiamoci che fino ad oggi questa squadra ha giocato 14 partite, ne ha vinte 13, ne ha pareggiata 1, e ha vinto due trasferte di Champions impegnative, e tutti sappiamo quanto costa fatica vincere una partita in trasferta in Champions. Quindi andiamo avanti partita per partita, non facciamo troppi calcoli».

JUVENTUS-MANCHESTER UNITE: DIRETTA LIVE