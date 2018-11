Juventus-Manchester United 0-0: risultato e cronaca in diretta live

Juventus-Manchester United, gruppo H Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Dopo il doppio pareggio di Inter e Napoli, ottenuto ieri sera contro le corazzate Barcellona e Psg è arrivato il turno della Juventus. Nella quarta partita del girone i Bianconeri ospitano il Manchester United e hanno la ghiotta opportunità di centrare la qualificazione con due turni d’anticipo. Con i tre punti infatti, gli uomini di Allegri volerebbero a quota 12 e non sarebbero più raggiungibili da nessuno.

Juventus-Manchester United 0-0: il tabellino

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Bentancur; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All. Allegri

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Herrera, Matic; Lingard, Pogba, Martial; Sanchez. All. Mourinho

ARBITRO: Hategan (ROM)

Juventus-Manchester United: diretta live e sintesi

21′ pt – Martial guadagna una buona punizione nei pressi dell’area di rigore della Juve

18′ pt – Lindelof, grande anticipo su Khedira in area

15′ pt – Destro di Ronaldo dai 25 metri, lontano dalla porta

13′ pt – Chiellini perde palla al limite sull’attacco di Lingard, poi è lo stesso Chiellini a riprendersi la palla e a rilanciare l’azione

10′ pt – Pjanic imbecca per Bentancur che prende il fondo in area di rigore e la mette arretrata, Khedira anticipato da Young, si salva lo United

8′ pt – Bentancur verticalizza per Ronaldo, controllo e apertura per Alex Sandro a sinistra, traversone per Khedira, sponda di testa a cercare ancora il portoghese, anticipato

7′ pt – Destro di Sanchez che termina fuori

4′ pt – Dybala controlla palla al limite dell’area, scodella dentro per Ronaldo, tiro al volo deviato da Lindelof in angolo

2′ pt – Pogba spizza per Sanchez sul rinvio di De Gea, Chiellini si appoggia a Szczesny, che pressato la butta in fallo laterale

1′ pt – Tutto pronto a Torino, comincia Juventus–Manchester United

Juventus-Manchester United: formazioni ufficiali

Ecco le scelte dei due allenatori. Allegri conferma le scelte anticipate alal viglia. Si rivedono quindi titolari Alex Sandro in difesa e Khedira in mezzo al campo. Reparto completato da Pjanic in regia e Bentancur mezz’ala. Nel tridente offensivo invece ci sono Ronaldo, Dybala e Cuadrado. Dall’altra parte Mourinho rimischia un po’ le carte in tavola, rispolverando Snachez al centro dell’attacco. Alle sue spalle agiranno Lingard e Martial come esterni, e Pogba sulla trequarti. In mediana invece ecco Matic ed Herrera. Completano la formazione Shaw e Young terzini, con Lindelof e Smalling centrali davanti a De Gea.

Juventus-Manchester United: probabili formazioni e pre-partita

Allegri decide di effettuare qualche cambio rispetto all’undici che ha superato il Cagliari. Dovrebbero tornare infatti Alex Sandro e Khedira nell’undici iniziale. In attacco poi oltre alla certezza Cristiano Ronaldo, grande ex della partita, ci sarà Dybala, già in rete nell’ultima di Campionato e autore di 4 gol in Champions League. A completare il tridente dovrebbe essere il colombiano Juan Cuadrado. Mourinho invece propone un 4-2-3-1 con Matic ed Herrera in mediana e il trio Mata, Pogba, altro ex della gara, e Martial alle spalle di Rashford.

Juventus-Manchester United: i precedenti del match

Negli ultimi cinque precedenti in Coppa dei Campioni/ Champions League fra queste due squadre il Manchester United è in vantaggio con ben tre successi. Una invece la vittoria delle Juventus e uno anche il pareggio. L’ultimo incrocio è decisamente recente, essendo avvenuto poche settimane fa, nella terza gara del gruppo H di Champions. In quell’occasione la Juve ha espugnato Old Trafford per 1-0 e anche oggi cercherà i tre punti.

Juventus-Manchester United: l’arbitro del match

Sarà il 38enne romeno Ovidiu Hategan l’arbitro di questo Juventus-Manchester United. Hategan ha accumulato più di dieci anni di esperienza, essendo internazionale addirittura dal 2008, e dunque sarà sicuramente all’altezza di una gara delicata come questa.

Juventus-Manchester United Streaming: dove vederla in tv

Juventus-Manchester United sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240), Sky Calcio 2 (canale 252 dello Sky Box, anche in HD) e in chiaro su quelle di Rai 1 (in HD al canale 501 del digitale terrestre), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e sito RaiPlay o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco la lista di siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.