Juventus-Manchester United, top e flop: non basta un super Ronaldo, l’autogol di Bonucci decide il match! Bene Mata e Khedira, Pjanic da rivedere

Juventus-Manchester United 1-2: ecco i top e flop della sfida dell’Allianz Stadium, quarta gara in Champions League 2018-2019 per i bianconeri.

Juventus-Manchester United: i promossi

KHEDIRA – Rientrava da un infortunio ed è stato sostituito da Matuidi nel secondo tempo. Ed è per tale motivo che da lui non ci si aspettava una gara così sontuosa. Corre per due in mezzo al campo ed ha avuto pure la forza di inserirsi a fari spenti. Colpisce inoltre un palo.

DE SCIGLIO – Si prende più volte gli applausi questa sera allo Stadium. Cerca sempre giocate difficili e mette in crisi i calciatori dello United sulla fascia, e blocca bene Martial. La sua tenacia nell’andare ad attaccare gli spazi, soprattutto nel secondo tempo, lo rende uno dei migliori questa sera.

RONALDO – Al 20’ del secondo tempo, sblocca il match con un incredibile gol di prima intenzione! Il suo gol sarà sicuramente ricordato come uno dei più belli della carriera. Nel complesso della partita, forza un paio di volte la conclusione, ma poi aiuta più volte la squadra a salire e a giocare sugli inserimenti dei centrocampisti.

MATA – Nell’unico tiro in porta della partita da parte del Manchester, Mata trova l’insperato pareggio dell’1-1. Il centravanti dello United riesce a segnare dopo 7’ minuti da quando entra in campo (al 34’ del secondo tempo). Il suo gol su punizione è semplicemente perfetto.

Juventus-Manchester United: i bocciati

MATIC – Il suo fallo all’11 minuto del primo tempo avrebbe potuto mettere in grossa difficoltà il Manchester. L’intervento ai danni di Dybala era decisamente da rosso, ma l’arbitro ha preferito graziare il calciatore dello United.

SMALLING – Tra lui e Lindelof lo United sbanda pericolosamente. Tante le amnesie difensive questa sera che nel secondo tempo aumentano a causa di una Juventus molto più propositiva. I pali e le traverse prese dai bianconeri hanno “salvato” la difesa dei Red Devils.

BONUCCI – E’ il protagonista dello sfortunato raddoppio dello United. Il suo autogol è infatti decisivo per la vittoria finale del Manchester allo Stadium.

PJANIC – Questa sera è apparso meno brillante del previsto e provoca più di un errore banale sui calci di punizione. Inoltre, nel secondo tempo, non trova lo specchio della porta dalla distanza, facendo infuriare i tifosi.