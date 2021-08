Pogba Manchester United, i Red Devils non hanno dubbi sul francese

Nonostante le tante voci di mercato che avrebbero voluto Paul Pogba lontano da Manchester, lo United è sempre stato convinto di poter tenere in rosa il centrocampista francese.

Questo è quanto riportato da Fabrizio Romano su Twitter, che spiega inoltre le prossime strategie dei Red Devils. Il club sarebbe pronto ad offrire il rinnovo di contratto al centrocampista per allontanare il possibile inserimento del Paris Saint-Germain.

Manchester United have always been confident to keep Paul Pogba this summer. Also before Messi deal and PSG rumours, same position: Pogba is staying. 🔴 #MUFC

Talks ongoing since weeks with Mino Raiola to extend the contract – no agreement yet. But Man Utd will try again. pic.twitter.com/SgLPKkcIE3

