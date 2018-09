Pogba e Marcelo alla Juve: i bianconeri hanno un’arma ‘segreta’

La Juventus continua a lavorare per il duo Pogba-Marcelo. I bianconeri hanno un asso nella manica da sfruttare: Fabio Paratici

«E’ nato tutto nella testa del nostro direttore sportivo, eravamo a casa quando l’ha proposto a me e al presidente. Ci è piaciuta tanto, un grande entusiasmo» ha detto Pavel Nedved, parlando della trattativa che ha portato Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus. L’idea è nata da Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero e proprio il ds bianconero, premiato dalla società juventina con la presenza al fianco di CR7 nel giorno della presentazione ufficiale (il ds non ama stare sotto i riflettori, ama agire e non parlare e infatti rilascia pochissime interviste), può essere l’arma in più della Juve per l’acquisto del duo Pogba–Marcelo.

La Juventus continua a seguire il centrocampista francese e il terzino sinistro brasiliano e presto, forse già a gennaio, potrebbe lanciare un doppio assalto. I bianconeri cercano rinforzi d’eccellenza in difesa e a centrocampo e potrebbero puntare su Paul Pogba, centrocampista classe ’93 in rotta con Mourinho, e su Marcelo, terzino sinistro del Real Madrid che ha ottimi rapporti con Cristiano Ronaldo e non può dire lo stesso del suo feeling con il nuovo allenatore Lopetegui. La Juve, secondo Tuttosport, può tentare il doppio colpo grazie a un’arma ‘segreta’: il ds Fabio Paratici.