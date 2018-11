Pogba ha postato su Instagram una foto relativa al suo nuovo taglio di capelli: le parole che accompagnano la foto dimostrano l’amore verso la maglia dello United

Paul Pogba mercoledì tornerà all’Allianz Stadium, da avversario, per affrontare la Juventus con il suo Manchester United. Negli scorsi giorni aveva dichiarato quanto sentisse Torino come casa sua, ma non ha certamente dimenticato quale maglia sta indossando ora. Il francese, infatti, su Instagram, ha postato una foto che ritrae il suo nuovo taglio di capelli, in particolare si nota il disegno del cuore vicino all’orecchio. A dare nell’occhio però sono il tag del Manchester United e le parole che lo accompagnano: “Spezzami il cuore e ti amerò ancora”. Parole al miele dunque per i Red Devils.