Pogba Monaco, ultimo atto: accordo raggiunto, l’annuncio a ore

Paul Pogba ha detto di sì al Monaco: intesa raggiunta con i monegaschi, l’annuncio potrebbe arrivare a brevissimo

Paul Pogba è pronto a ripartire dalla Ligue 1. Il centrocampista francese, dopo aver scontato la squalifica per doping, è vicinissimo alla firma con il Monaco. Le trattative, seguite da giorni e confermate da Fabrizio Romano, sono ormai ai dettagli: il club del Principato ha offerto al classe ’93 un contratto biennale, valido fino al 30 giugno 2027, con un ingaggio da circa 2 milioni di euro netti a stagione. Pogba ha detto sì, preferendo la soluzione francese alle proposte ricevute negli ultimi mesi da club della MLS, dell’Arabia Saudita e della Russia.

Il ritorno in campo segna un momento simbolico per Pogba, che vuole lasciarsi alle spalle l’incubo iniziato con la positività al DHEA – metabolita non endogeno del testosterone – riscontrata dopo Udinese-Juventus del 20 agosto 2023. Inizialmente squalificato per quattro anni, il centrocampista ha ottenuto una riduzione della pena a 18 mesi dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, con termine fissato all’11 marzo 2025. Da allora si è allenato duramente per ritrovare la miglior condizione fisica e tornare competitivo ai massimi livelli. Ora, con il Monaco, può rimettersi in gioco in patria e rilanciare una carriera che sembrava compromessa. L’ufficialità è attesa nelle prossime ore.