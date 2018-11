Pobga in “Mamma ho perso l’aereo”: tutta colpa dell’anti-doping

Piccolo contrattempo per Pogba al termine della partita con la Juventus: il centrocampista francese ha perso l’aereo che avrebbe dovuto riporarlo a Manchester

Quella di ieri per Paul Pogba è stata certamente una serata particolare sotto tanti aspetti: il ritorno da avversario all’Allianz Stadium, il tributo commosso del pubblico bianconero, la vittoria (con contribuito sull’autogol bianconero) in rimonta, ma pure le voci di un possibile ritorno a Torino. Fatto sta che alla fine il centrocampista del Manchester United da Torino sembra quasi che non volesse andare via: tant’è che, a fine partita, ha addirittura perso l’aereo che avrebbe dovuto portarlo in Inghilterra con il resto della squadra. Colpa non tanto dell’emozione, quanto di un controllo anti-doping che sarebbe andato un po’ troppo per le lunghe.

Sì, perché il giocatore francese sarebbe stato tra i giocatori sorteggiati per i consueti controlli UEFA a fine partita, quelli che fanno perdere un sacco di tempo ai calciatori. Pogba infatti non sarebbe riuscito ad uscire dallo Stadium con i compagni e a prendere l’aereo che lo avrebbe riportato subito a Manchester. Poco male: alla fine il centrocampista sarebbe stato imbarcato un po’ in ritardo su un altro aereo in compagnia di alcuni dirigenti dei Red Devils ed anche di un gruppetto di tifosi inglesi accorsi fino a Torino per seguire la partita.