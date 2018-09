Raiola offre Pogba alla Juve: ecco la risposta bianconera

Mino Raiola avrebbe offerto Paul Pogba alla Juventus. Il club bianconero continua a seguire il centrocampista francese

«Pogba? Non mi stupirebbe perché la Juventus sta cercando i migliori e se uno va via non è detto che poi non possa ritornare» ha detto Andrea Pirlo, ex centrocampista della Juventus. Il club bianconero, in effetti, è in stretto contatto con Mino Raiola e sta provando a riportare alla base il Polpo Paul. Il centrocampista francese non ha chiuso le porte a un clamoroso ritorno alla Juventus e la Vecchia Signora, a sua volta, continua a tenere aperto ogni varco per il possibile ritorno di Pogba in bianconero. Il centrocampista classe 1993 del Manchester United e della nazionale francese sarebbe stato offerto alla Juventus da parte di Mino Raiola.

Il procuratore, secondo Rai Sport, vuole trovare una nuova sistemazione al suo assistito e vuole portarlo via da José Mourinho. Tra i due c’è un rapporto conflittuale e il Polpo vuole cambiare aria. La Juve non avrebbe chiuso le porte ad un ritorno a Torino del giocatore, che, al momento, vorrebbe lasciare l’Inghilterra già a gennaio. Tutto potrebbe cambiare solo con l’arrivo di Zinedine Zidane sulla panchina del Manchester United. Il tecnico francese è libero e in caso di esonero di Mourinho, i Red Devils potrebbero punta su Zizou, che ha un grande rapporto con il Polpo Paul.