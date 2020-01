Politano Roma, si riapre la pista per l’esterno. La situazione

Politano Roma, si riapre la pista per l’esterno. Petrachi riallaccia i contatti con l’Inter: si tratta un prestito con diritto di riscatto

La storia tra la Roma e Matteo Politano potrebbe non essere definitivamente tramontata, nonostante il naufragio dello scambio con Spinazzola. I giallorossi non hanno perso le speranze per portare il giocatore nella Capitale.

Secondo quanto scritto da Gianluca Di Marzio, Petrachi avrebbe ripreso i contatti con l’Inter e starebbe trattando un prestito con diritto di riscatto.