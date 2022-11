Polonia, Bereszynski su Zielinski: «Penso sia il migliore con cui abbia mai giocato»

Bartosz Bereszynski, difensore della Sampdoria, ha elogiato Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, in vista Mondiale

Giocano entrambi nella Polonia e uno ha elogiato l’altro in vista del Mondiale. Ecco le parole di Bereszynski a Przewodniku Sportowy.

ZIELINSKI – «Penso che in termini di pure abilità calcistiche sia il miglior giocatore con cui abbia mai giocato. Penso che a Napoli ricopra una posizione in campo che gli dà molta fiducia e poi si traduce in campo».