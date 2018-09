Verso Portogallo-Italia: il ct lusitano Fernando Santos è intervenuto in conferenza stampa dove ha parlato anche di Cristiano Ronaldo

Alla vigilia di Portogallo-Italia, sfida in programma domani a Lisbona (ore 20,45) per la Nations League, il ct portoghese Fernando Santos è intervenuto in conferenza stampa. Tra gli argomenti toccati anche Cristiano Ronaldo, domani assente per squalifica: «Aspettate e vedrete quanti gol farà Cristiano in Italia. Gli azzurri? Non erano presenti al Mondiale, ma domani sarà comunque una gara difficile. Contiamo sul sostegno del nostro pubblico, che non ci è mai mancato. Contro la Polonia, la squadra di Mancini ha cambiato gioco dopo l’uscita di Balotelli e l’ingresso di Chiesa, dovremo stare attenti, loro vorranno rifarsi».