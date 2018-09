Portogallo-Italia, formazioni ufficiali e diretta live – Nations League 2018/2019

Portogallo-Italia, gruppo 3 Lega A Nations League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino

Dopo il pareggio contro la Polonia, raggiunto solo nel finale di gara, l’Italia scende in campo per la seconda sfida di questa Nations League. L’avversario di questa sera sarà un Portogallo orfano di Cristiano Ronaldo, ma comunque temibile. I ragazzi di Mancini dovranno essere bravi ad ottenere i tre punti se vogliono coltivare ancora ambizioni da primo posto. Senza la vittoria infatti, il cammino azzurro si complicherebbe non poco, senza però ancora nulla di totalmente compromesso.

Portogallo-Italia: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.45

Portogallo-Italia: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Portogallo-Italia: probabili formazioni e pre-partita

QUI ITALIA – Mancini prepara una vera e propria rivoluzione in attacco: 4-4-2 con Zaza e Immobile il tandem offensivo. Le altre novità di formazione rispetto alla Polonia sono l’inserimento di Bonaventura e Chiesa dal primo minuto sulla fasce. In mezzo al campo, invece, non dovrebbero esserci cambiamenti, con Gagliardini confermato e Jorginho favorito su Cristante. Dalla lista dei 23 convocati per il match di Lisbona restano fuori sette giocatori: vanno in tribuna Cragno, Biraghi, Rugani, Zappacosta, Pellegrini, Zaniolo e Balotelli. E occhio alla difesa: a destra Lazzari è in vantaggio, a sinistra gioca Criscito e al centro probabile panchina per Chiellini e Bonucci. Al loro posto dentro la coppia rossonera Romagnoli-Caldara.

QUI PORTOGALLO – La squadra di Fernando Santos fa il suo esordio in questa Nations League. Senza Cristiano Ronaldo i lusitani perdono molto, ma restano comunque un avversario temibile. Sarà 4-3-3 con Rui Patricio in porta. Pepe e Neto centrali, con Cancelo e Rapha Guerreiro sugli esterni. William Carvalho, Bruno Fernandes e Renato Sanches comporranno il terzetto di centrocampo. Le chiavi dell’attacco, invece, sono affidate all’ex Milan, Andrè Silva, affiancato da Bernardo Silva e Guedes.

Probabili formazioni Portogallo-Italia (Stasera ore 20.45)

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Mario Rui; Pizzi, Ruben Neves, William Carvalho; Bernardo Silva, André Silva, Bruma. Ct: Santos.

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Lazzari, Caldara, Romagnoli, Criscito; Chiesa, Jorginho, Gagliardini, Bonaventura; Immobile, Zaza. Ct: Mancini.

Portogallo-Italia: i precedenti del match

Negli ultimi quattro scontri tra queste due squadre, l’Italia può vantare l’invidiabile borsino di 3 vittoria e una sola sconfitta. Quest’ultima però è la più recente, arrivata nella sfida amichevole del 16 giugno 2015 e decisa da un gol di Eder. Per quanto riguarda i lusitani poi, questo è il loro esordio ufficiale in Nations League, dopo aver perso contro la Croazia in amichevole giovedì scorso.

Portogallo-Italia: l’arbitro del match

A dirigere questo secondo match di Nations League degli azzurri, in programma questa sera allo stadio Da Luz di Lisbona ci sarà il 39enne William Connor. Il fischietto scozzese verrà coadiuvato dai due assistenti McGeachie e Stewart.

Portogallo-Italia Streaming: dove vederla in tv

Portogallo-Italia sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta tv in chiaro sulle frequenze di Rai 1 (anche in HD al canale 501 del digitale terrestre) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app o sul sito RaiPlay.