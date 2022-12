Portogallo, Joao Felix: «Ronaldo? Restiamo uniti»

Le parole di Joao Felix, attaccante del Portogallo, sul caso Ronaldo alla vigilia della sfida contro il Marocco

Joao Felix ha accompagnato il CT Fernando Santos nella conferenza stampa di vigilia. La nazionale portoghese domani sfiderà infatti il Marocco nei quarti di finale del Mondiale.

PAROLE – «Vorrei lasciare un messaggio ai portoghesi e alla stampa. Il Portogallo è in una grande competizione. Non raggiungiamo i quarti di finale da molto tempo. Dovremmo essere tutti più uniti e non cercare di peggiorare l’atmosfera».