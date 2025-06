Postecoglou, l’Arabia Saudita a un passo. L’accordo è vicino, ma spunta un rivale che può cambiare tutto: ecco chi è in ballottaggio con l’ex Tottenham

Postecoglou, l’Arabia Saudita è vicinissima. L’accordo è vicino, ma spunta un rivale che può cambiare tutto: le ultimissime

Appena terminata la sua avventura al Tottenham, l’allenatore australiano Ange Postecoglou potrebbe essere vicino a una nuova e ricca destinazione. Secondo quanto riportato dal giornalista David Ornstein, il tecnico è oggetto di un forte interesse da parte del club saudita Al-Ahli e le trattative tra le parti starebbero progredendo molto rapidamente.



La carriera di Postecoglou al Tottenham è stata un vero paradosso. Da un lato, ha compiuto un’impresa storica, portando gli Spurs a vincere l’Europa League (battendo in finale il Manchester United di Ruben Amorim) e conquistando così il primo trofeo del club dopo 17 anni di digiuno. Dall’altro, il suo trionfo europeo è stato oscurato da una disastrosa stagione in Premier League, conclusa con una salvezza ottenuta per un soffio, che gli è costata la panchina. Il Tottenham ha già annunciato il suo successore, Thomas Frank, che ha firmato fino al 2028.



L’Al-Ahli, che vanta una rosa di stelle come Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Ivan Toney e l’ex Porto Galeno, è attualmente guidato dal tedesco Matthias Jaissle. Nonostante la vittoria della Champions League Asiatica nella passata stagione, Jaissle ha rifiutato le offerte di rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2026, spingendo il club a cercare un nuovo allenatore. La corsa per la panchina saudita, però, non è a senso unico. Oltre a Postecoglou, tra i candidati figura anche un nome di primissimo piano come la leggenda ed ex allenatore del Barcellona, Xavi Hernandez, rendendo la scelta finale ancora incerta.