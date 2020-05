Poulsen: «Werner? Grande personalità» – VIDEO

Yussuf Poulsen, compagno di squadra di Timo Werner, ha parlato dell’obiettivo di mercato dell’Inter. Le sue parole

«Certo, è un giocatore importante per la squadra, non solo come giocatore ma anche per la sua personalità. Ecco perché possiamo solo sperare che rimanga, ma non decidiamo noi. Lui deve capire cosa vuole. Certo sarebbe l’ideale che la squadra rimanga così com’è. Ma ogni giocatore ovviamente ha i suoi obiettivi nella sua vita e nella sua carriera. Parlare esclusivamente per la squadra, ovviamente sarebbe l’ideale se i migliori rimanessero qui».