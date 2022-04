Pradè: «Italiano la nostra chiesa al centro del villaggio. Belotti fortissimo». Le parole del dirigente della Fiorentina

Daniele Pradè ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina dopo la gara col Venezia. Le sue parole.

GARA – «Dobbiamo essere più killer, ma ci arriveremo ad essere una squadra più decisa. Non abbiamo preso gol neanche oggi e siamo stati sospinti da un pubblico eccezionale. Mercoledì ci andiamo a giocare una partita meravigliosa e andiamo lì per giocarcela contro dei campioni».

ITALIANO – «C’è un bellissimo clima, abbiamo cercato di riportare identità ed entusiasmo, mettendo la chiesa al centro del villaggio. E questa chiesa è Vincenzo Italiano. E’ stato bravo e fortunato per aver trovato delle belle case (giocatori forti). E’ contento, è un allenatore forte e vogliamo tenerlo per tanto tempo. Ha un contratto anche per il prossimo anno e un’opzione per quello successivo e speriamo che con lui si possa fare un percorso lungo che porti tante soddisfazioni».

BELOTTI – «È un giocatore fortissimo ma noi abbiamo già due attaccanti forti come Cabral e Piatek. Sul polacco abbiamo un diritto di riscatto e dobbiamo aspettare. Andrea è un giocatore forte che ha dei parametri economici dove può rientrare la Fiorentina».