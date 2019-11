Prandelli ha fatto i complimenti a Sarri per aver tolto Cristiano Ronaldo. E su Balotelli: «Sta sprecando troppo tempo»

Cesare Prandelli a Radio24 ha elogiato Sarri per la gestione di CR7: «Ha avuto il coraggio di togliere il più grande giocatore al mondo, dando un segnale allo spogliatoio. Alla fine a comandare è l’allenatore».

E ammonisce Balotelli per il problema in allenamento: «Quando un allenatore manda via un giocatore dal campo vuol dire che c’è qualcosa che non funziona. Balotelli sta sprecando tanto tempo, troppo».