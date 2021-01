Prandelli: «Lazio forte, ma non ci ha messo in difficoltà»

Cesare Prandelli è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il match contro la Lazio: le parole del tecnico della Fiorentina

«Abbiamo fatto un’ottima prestazione, ma preso due gol evitabili e in maniera ingenua. Abbiamo fatto la gara contro una grande squadra. Non posso fare bilanci in questo momento. Cerchiamo i risultati, oggi giocavamo contro una squadra che gioca insieme da anni, fa la Champions. Nonostante questo non ci ha messo in grande difficoltà. Ribery? Ha avuto un problema alla rotula, non poteva continuare e sarà da valutare. Callejon? Se troviamo solidità con una difesa a 3, aggiungendo lui dovrei levare un centrocampista. Ha un valore indiscutibile, ma ad ora il suo impiego mi fa riflettere».