Prandelli: «Vlahovic ha gli attributi» – VIDEO

Cesare Prandelli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona. Queste le parole del tecnico su Dusan Vlahovic.

«Ha gli attributi altrimenti non avrebbe calciato il rigore. Sono contento di questo ragazzo perché ha voglia di migliorare e deve continuare cosi. Avendo fiducia delle sua capacità. Ho trovato tre attaccanti bravi a cui non posso rimproverare nulla. Vlahovic ha le caratteristiche adatte per svolgere il ruolo di punta come lo immagino io».