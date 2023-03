Precedenti Inter-Fiorentina: i numeri del match del Meazza – VIDEO

Precedenti Inter-Fiorentina, i numeri del match che andrà in scena il prossimo fine settimana al Meazza – VIDEO

L’Inter è terza in classifica e deve tornare al successo dopo la sconfitta con la Juve.

In questo campionato a San Siro l’Inter non ha mai pareggiato.

La Fiorentina è nona in classifica con 37 punti.

Insieme alla Lazio, la Viola è la squadra più in forma: nelle ultime 5 gare ha vinto 4 volte e pareggiata 1.

Totale gare: 84 Vittorie Inter: 49 Pareggi: 20 Vittorie Fiorentina: 15.

