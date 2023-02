Precedenti Milan-Torino, i numeri del match di San Siro che andrà in scena il prossimo fine settimana

22 giornata, Milan-Torino.

Il Milan è in crisi profonda, reduce da 3 sconfitte consecutive. Nel derby Pioli ha proposto un nuovo modulo ma con il 3-5-2 la squadra ha fatto poco: neanche un tiro nel primo tempo, nessuna conclusione nello specchio in tutta la gara.

Il Torino ha raggiunto la settima posizione e anche se Juric minimizza può guardare all’Europa. Momento positivo per Karamoh: in gol in Coppa Italia a Firenze, ha deciso lui l’ultima gara di campionato con l’Udinese.

CONTINUA NEL VIDEO DI CALCIONEWS24