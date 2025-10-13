Premier League, ecco le 5 migliori prestazioni individuali del campionato in corso. Domina il Manchester City ma...

Premier League, le 5 migliori prestazioni del campionato. Domina il Manchester City con Haaland ma quel giocatore dell’Arsenal…

La stagione 2025/26 della Premier League è stata ricca di straordinarie prestazioni individuali. Utilizzando i dati di WhoScored.com, ecco un’analisi dettagliata delle 10 migliori performance di questa stagione, che spiega le statistiche dietro i loro eccezionali voti.



Jurriën Timber (Arsenal vs Leeds) – Voto: 10.0 Timber ha ottenuto un raro voto perfetto con una superba prestazione difensiva, contribuendo significativamente alla vittoria per 5-0 dell’Arsenal. Ha dominato la classifica dei contrasti con 4 interventi, ha mostrato un’eccellente precisione nei passaggi (92%) e ha contribuito con 2 gol e 1 assist, mantenendo la porta inviolata.



Sean Longstaff (Leeds vs Bournemouth) – Voto: 9.91 L’ex centrocampista del Newcastle ha dettato il gioco con 70 tocchi e 36 passaggi completati, creando due grandi occasioni e fornendo sette cross precisi. Ha anche impressionato in difesa, effettuando sei contrasti, tre respinte, un intercetto e vincendo 10 duelli. Ha coronato un’eccellente apparizione con un gol e un assist.



Erling Haaland (Manchester City vs Manchester United) – Voto: 9.47 Haaland continua la sua furia realizzativa, contribuendo al 60% dei gol del Manchester City in Premier League in questa stagione. Erling Haaland ha colpito due volte per il Manchester City, che ha dominato il Manchester United con un 3-0. Ha coronato una settimana fantastica per l’attaccante, che aveva segnato cinque gol all’inizio della settimana quando la Norvegia aveva annientato la Moldova per 11-1.



Erling Haaland (Manchester City vs Burnley) – Voto: 9.4 Erling Haaland ha prodotto una prestazione importante, fornendo l’assist per il gol decisivo di Nunes prima di segnare due volte nei minuti di recupero con finalizzazioni spietate. La sua doppietta ha portato il suo bottino stagionale a 13 gol e il suo totale in carriera al Manchester City a 133 gol in 153 presenze.



Jérémy Doku (Manchester City vs Burnley) – Voto: 9.32 Doku ha reso la vita molto difficile al suo ex compagno di squadra Kyle Walker quando il Burnley ha visitato il Manchester City a fine settembre. Jeremy Doku ha offerto una prestazione eccezionale contro il Burnley, registrando un assist da 72 tocchi e 36 passaggi precisi con un tasso di completamento dell’86%. Ha dominato in attacco con 21 tocchi nell’area avversaria, sette dribbling riusciti, tre tiri in porta e tre occasioni create (tutti massimi di partita), vincendo anche 10 duelli, completando tre passaggi nella trequarti offensiva, effettuando due recuperi e subendo due falli (il massimo tra tutti i giocatori).

