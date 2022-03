Premier League, Aston Villa scatenato sul mercato: 70 mln per Phillips

Premier League, Aston Villa scatenato sul mercato: dopo la rinascita di Coutinho, sono pronti 70 milioni per Phillips

Aston Villa scatenato sul mercato. Questo antichissimo club di Birmingham vuole tornare a dominare in Premier League. Per farlo, però, servono investimenti su giocatori importanti.

Il riscatto di Coutinho, giunto in prestito con opzione per 40 milioni di euro dal Barça, sembra scontato. Agli ordini di Gerrard, l’ex Inter è rinato, dopo troppi anni bui.

Il Times riporta di come l’Aston Villa sia anche in pole position per l’acquisto di Kalvin Phillips. Per il mediano del Leeds United, che abbiamo conosciuto all’Europeo, sono pronti circa 70 milioni di euro.