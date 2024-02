Premier League, il Brighton di De Zerbi vola: manita allo Sheffield

I Seagulls approfittano di un’espulsione dello Sheffield al 13′ del primo tempo per chiudere facilmente la pratica

ll Brighton di De Zerbi torna a vincere e lo fa in grande stile con un netto 5-0. L’espulsione di Holgate al 13′ per un brutto fallo su Mitoma ha messo in discesa la partita per i Seagulls che chiudono il primo tempo già 2-0 con i gol di Buonanotte e Welbeck.

Nella ripresa autorete di Robinson e doppietta di Adingra, rientrato dalla Coppa d’Africa che l’ha visto protagonista con una super prestazione nella finale vinta. Ora il Brighton è settimo in classifica a 38 punti.