Premier League da record: ad un passo dalle 6 squadre nella prossima Champions League

Premier League da record: il campionato inglese è vicinissimo a portare ben 6 squadre nella prossima Champions League

La Premier League è a un passo da un traguardo storico: per la prima volta potrebbe portare sei squadre nella prossima Champions League. Oltre alle prime cinque della classifica — grazie al ranking UEFA stagionale che garantisce un posto extra — Tottenham e Manchester United possono aggiungersi vincendo l’Europa League. Entrambe hanno messo un piede in finale dopo le vittorie convincenti all’andata contro Bodo Glimt e Athletic Bilbao, e una loro presenza a Bilbao significherebbe automaticamente la sesta inglese nel torneo 2025/26.

Una settima squadra inglese in Champions è ormai improbabile: servirebbe che l’Arsenal, attualmente ampiamente in zona Champions via campionato, vincesse la competizione europea da sesta classificata. Lo scenario è sfumato, ma la prospettiva di una Champions sempre più “Premier League” resta concreta: sei squadre su trentasei rappresenterebbero un record assoluto.