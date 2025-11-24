Premier League, clamoroso in Everton Manchester United! Espulsione per lite tra compagni, cosa è successo

Premier League, episodio incredibile in Everton Manchester United: espulsione per una lite tra compagni. Ecco i dettagli

L’Everton è rimasto in dieci uomini dopo appena 13 minuti di gioco nella sfida contro lo United, a causa di una clamorosa lite tra compagni di squadra. Tutto è nato in seguito a un tiro di Bruno Fernandes, quando Gueye ha reagito con veemenza nei confronti di Keane, arrivando addirittura ad alzare le mani.

La tensione è rapidamente salita: dopo alcuni spintoni, i due sono finiti faccia a faccia e Gueye ha colpito il compagno con uno schiaffo. A quel punto il portiere Pickford si è avvicinato per cercare di calmare la situazione, ma l’arbitro ha deciso di espellere immediatamente il numero 27, lasciando i Toffees in inferiorità numerica. Keane, visibilmente scosso, ha continuato a discutere animatamente mentre Gueye veniva accompagnato fuori dal campo.

Le dinamiche precise dell’episodio non sono ancora del tutto chiare, così come le ragioni che hanno portato a una reazione tanto violenta in campo. L’accaduto resta un caso singolare e preoccupante, che rischia di avere ripercussioni pesanti sulla squadra e sull’ambiente dell’Everton.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

