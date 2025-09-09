Premier League, Nuno Espirito Santo esonerato a sorpresa dal Nottingham Forest. I motivi della decisione presa da Marinakis

Il Nottingham Forest ha esonerato il suo allenatore, Nuno Espírito Santo, ponendo fine alla sua avventura alla guida del club dopo 20 mesi. La decisione ufficiale, anticipata dalla BBC Sport, arriva in modo inaspettato a meno di due anni dalla sua nomina e nonostante una stagione precedente di grande successo.

L’allenatore portoghese aveva infatti compiuto un’impresa, guidando il Forest a un clamoroso settimo posto in Premier League, risultato che ha sancito il ritorno del club sulla scena europea dopo un’assenza di quasi tre decenni. Sebbene il rinnovo contrattuale firmato in estate sembrasse preludere a un periodo di stabilità, la crescente frizione con la proprietà si è rivelata decisiva per la rottura. Lo stesso Nuno aveva ammesso pubblicamente che il suo rapporto con il proprietario di maggioranza, Evangelos Marinakis, si era gravemente deteriorato.

Le prime crepe erano emerse già a fine della scorsa stagione, ma le parole di Nuno ad agosto, quando descrisse la dinamica con la dirigenza come “non più la stessa” e “non buona come prima”, sembrano aver segnato il suo destino. Sul campo, l’allenatore si era guadagnato l’ammirazione dei tifosi, raggiungendo anche le semifinali di FA Cup e ottenendo il miglior piazzamento del club in campionato da oltre trent’anni.

Tuttavia, l’inizio di questa stagione è stato altalenante. Con la squadra al decimo posto dopo tre giornate, la sconfitta finale per 3-0 contro il West Ham di Graham Potter è stata fatale. Mentre il club si prepara per la difficile trasferta contro l’Arsenal, la ricerca di un successore è già in corso. Nuno lascia il Forest dopo 73 partite, con un bilancio di 28 vittorie, 20 pareggi e 25 sconfitte.